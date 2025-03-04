أخبار اليمن : "السوابع الباردة".. فلكي يمني يحذر المزارعين من الضريب

"السوابع الباردة".. فلكي يمني يحذر المزارعين من الضريب
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، حالة من عدم الاستقرار الجوي تزامناً مع بداية "السوابع الباردة"، داعياً المزارعين إلى حماية مزروعاتهم من الضريب خلال الساعات المقبلة.
وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك: "سيستمر الانخفاض في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر حتى السبت المقبل".
وحث الجوبي المزارعين على "الانتباه من احتمالية ضريب الزروع، الذي يأتي تزامناً مع السوابع الباردة".
وأشار الفلكي اليمني إلى أن "اليوم الثلاثاء هو ثاني أيام السوابع المتميزة بالرياح الباردة".
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