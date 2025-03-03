أخبار اليمن : أحزاب سياسية تهنئ أبو راس بشهر رمضان

أحزاب سياسية تهنئ أبو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقيات تهانٍ من عدد من قيادات الأحزاب السياسية، بحلول شهر رمضان المبارك 1446هـ، حيث تلقى برقية تهنئة من الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية، نشوان النصيري، جاء فيها:

فخــامة الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو رأس

رئيس المؤتمر الشعبي العام - نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - حفظكم الله

وبــعــد:-

يسعدني ويشرفني شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات وأعضاء وكوادر حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن أرفع لفخامتكم وعبركم لكافة قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار وحلفاء ومحبي المؤتمر الشعبي العام أسمـى أيات التهانـي وأصـدق التبريكـات، بمناسبة حلول شهر رمضـان المبارك 1446هـــ ـــ 2025م.

وكــل عــام وأنــتــم والـيــمـن الحبيب بـألـف خــيــر وصحـــة وعافيـــــة..

أخــوكم/ نشـوان نـاصر النصيـــري

الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية تهنئة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير، خالد جيوب الردفاني، جاء فيها:

معالي الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المرتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة.. وبـــعـــد:

يسرنا أن نرفع إلى معاليكم آصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير بآسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن خلالكم إلى كل قيادات وقواعد وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وإلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.

حيث تعد هذه المناسبة الدينية العظيمه تجلي للقيم الربانية وتجسيدا لسماحة ديننا الإسلامي العظيم.. سائلين من الله تعالى في هذه المناسبة الدينية العظيمه أن نكون جميعا ممن تشملهم رحمته وأن يتقبل صيامنا وسائر أعمالنا بإذنه تعالى.

وكل عام وأنتم وشعبنا اليمني وسائر الأمتين العربية والإسلاميه بخير.

أخوكم/ خالد جيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الدكتور عبدالعزيز أحمد البكير، الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي، قال فيها:

معالي الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحية طيبة وبعد:

يطيب لي أرفع إليكم وإلى سائر أبناء شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية بعظيم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحتل مكانة عظيمة لدى جميع المسلمين، والذي يحمل دلالات إنسانية واجتماعية محفزة لأبناء المجتمع الإسلامي على تحقيق المزيد من التعاضد والتكافل وتكريس التسامح والإخاء والسعي لتلمس أحوال المحتاجين والمعسرين.

وأسأل الله أن يجعل هذا الشهر شاهداً لنا بالخيرات، لا شاهداً علينا بالمعاصي والسيئات، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسللامية باليُمن والخير والبركات، وأن يجعل فيه لليمن وللأمة العربية والإسلامية الخير والبركة والأمن والسلام والعزة والكرامة.

وكل عام وأنتم بخير؛؛؛

د. عبدالعزيز أحمد محمد البكير

الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي

إلى ذلك، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، برقية تهنئة مماثلة من الأمين العام لحزب الحوار الوطني، الأستاذ مختار ناجي يونس، جاء فيها:

الشيخ المناضل/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحية وبــعــــد:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسرني أن أتقدم إليكم بإسمى آيات التهاني والتبريكات. ومن خلالكم إلى كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.. سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا إلى صيامه وقيامه، وأن يعم فيه الخير والأمن والإستقرار والرخاء كافة ربوع وطننا الحبيب، وأن يعيده علينا وعليكم بالف خير.

متمنياً لكم في الاخير موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح في كل أعمالكم..

ودمتم والله يرعاكم.

أخوكم الاستاذ/

مختار ناجي علي يونس

الأمين العام لحزب الحوار