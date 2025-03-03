أخبار اليمن : مفتي عُمان يدعو لتكثيف الجهود لمحاربة الاحتلال

مفتي عُمان يدعو لتكثيف الجهود لمحاربة الاحتلال
دعا مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الخليلي، في بيان عبر منصة "إكس": إن "إصرار الصهيونية العنيدة على رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، واستمرار انتهاكاتها واعتداءاتها، إضافة إلى عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة، يضاف إلى جرائمها المستمرة".
وأضاف أن على الدول الإسلامية والدول المحبة للسلام تكثيف جهودها، داخل الأرض المحتلة وخارجها، لمواجهة هذه الانتهاكات.
وأكد أن "المسلمين جميعاً شركاء في هذا الأمر"، مستشهداً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه".
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