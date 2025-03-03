أخبار اليمن : دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر تهنئ أبو راس بشهر رمضان

دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر تهنئ أبو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، بحلول شهر رمضان المبارك، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

باسم القطاعات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات، وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر، نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

إن شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، وشهر التآخي والتراحم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر الفضيل فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الوطن.

الأخ رئيس المؤتمر

يهل علينا شهر رمضان المبارك وأمتنا العربية والإسلامية تشهد ظروف عصيبة نتيجة عربدة الكيان الصهيوني بالمنطقة وإستمرار عدوانه البربرى على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزه والضفة الغربية وإستمرار إعتداءاته المتكررة على الشعب اللبنانى والسوري، والتوغل لاحتلال الأراض العربية فى لبنان سوريا بدعم وإنحياز كامل من القوى الغربية والإستعمارية وفى مقدمتهم أمريكا وبريطانيا والغرب وحلفائهم، إن هذا العدوان البربري والصلف الصهيوني يتم أمام صمت مريب للمجتمع الدولى وخذلان مرير لحكومات النظام العربي والإسلامى، وأمام هذا المشهد المأساوي فقد كان لليمن قيادةً وحكومةً وشعباً وكافة القوى السياسية والوطنية موقفهم الواضح للقيام بدورهم الكبير إلى جانب أبناء غزة وفلسطين ولبنان فى مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم. إيمانا بالواجب العربى والإسلامى فى نصرة القضايا العربية والإسلامية، وكذلك رفض وإدانة مشاريع التهجير الأمريكي الصهيوني للشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني فى مقاومة الإحتلال الصهيوني وتحرير كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

لقد كان المؤتمر الشعبى العام ولا يزال فى طليعة القوى الوطنية والسياسية الداعمة لحق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الإحتلال الصهيوني وتحرير كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإدانة كل الإعتداءت والإتهاكات والممارسات الصهبونية بحق وطننا وكذلك بحق الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري.

ختاماً.. نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، سائلين المولى عزوجل لكم العون والتوفيق والسداد فى قيادة المؤتمر فى ظل هذه الظروف الإستثنائية والعصيبة من تاريخ الوطن، مؤكدين لكم الإستمرار على نهج الميثاق الوطنى وتوجهات قيادتتا السياسية والتنظيمية فى الدفاع عن الوطن ودعم ومناصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.. وفقكم الله وسدد على طريق النصر خطاكم.

وكل عام وأنتم واليمن بخير

أخوكم/ ناجي بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة