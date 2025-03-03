أخبار اليمن : دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، من الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة، فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن آمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة.. وبـــعـــد:

يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن زملائي قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وقيادات منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر الشعبي العام بحلول شهر رمضان المبارك 1446هـ، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر التراحم والتكافل الإجتماعي.

الأخ رئيس المؤتمر

إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، معلنين تأييدنا لجهودكم الكبيرة التي تبذلونها للحفاظ على المؤتمر الشعبي العام وتعزيز دورة التنظيمي والوطني الثابت والراسخ في الدفاع عن الوطن ووحدتة وامنة واستقرارة ضد كل المؤامرات التي تحاك تجاه، ونؤكد لكم الوقوف بجانبكم ومساندتكم في كل خطواتكم التي تعيد للمؤتمر عافيته التنظيمية ودوره الوطني والعربي المتمثل في التصدي لكل ما من شأنه المساس بالوطن وسيادته ووحدته المباركة ودعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحاك ضدها المؤامرات الكبرى لتهجير الشعب الفلسطيني وسلب أرضه المقدسة.

وفي الأخير.. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولشعبنا العظيم الأمن والأمان والاستقرار والبناء والتطور.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

أخوكم/ الشيخ سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الأمانة العامة