أخبار اليمن : استعدوا للغبار.. موجة جديدة تضرب اليمن

استعدوا للغبار.. موجة جديدة تضرب اليمن
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتواجد موجة غبار خفيفة إلى متوسطة الكثافة ومصدرها وسط الجزيرة العربية، وتؤثر على عدة مناطق في البلاد وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أن تتأثر بموجة الغبار، المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
ومن المحتمل أن يمتد تأثير تلك الموجة ليشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية.
ونبه المركز المواطنين القاطنين في المحافظات الآنفة الذكر خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال إلى عدم التعرض المباشر للغبار.
ودعا سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، والمتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة لحماية أجهزتهم من آثار الغبار.
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