أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد القاضي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد القاضيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز القاضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى شقيق الفقيد المهندس عباس عبدالعزيز القاضي وإخوانه، وإلى نجل الفقيد يوسف محمد عبدالعزيز القاضي وإخوانه، وكافة آل القاضي في منطقة الجند بمديرية التعزية محافظة تعز، عن صادق التعازي وعميق المواساة، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد واسهاماته الوطنية ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.. سائلاً المولى - عزّوجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".