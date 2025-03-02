أخبار اليمن : هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بحلول شهر رمضان

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بحلول شهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من هيئات المؤتمر (النيابية- الشوروية- الرقابة التنظيمية).

وتقدمت الهيئات النيابية والشوروية والرقابة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1446 هجرية، الذي يتزامن مع الكثير من التطورات الإقليمية والدولية حيث تسعى بعض الأطراف الإقليمية والدولية لخرق الهدنة التي تم التوافق عليها مع دول التحالف والسعي لإعادة شن حرب على الشعب اليمني سواءً بشكل مباشر أو عبر محاولة فرض حصار اقتصادي خانق ضد الشعب اليمني في مسعى منها لاثنائه عن مواصلة دوره في مناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الصهيوني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر ما سمي بخطة ترامب لتهجير سكان غزة وهي الخطة التي تُعد امتداداً لما سمي بصفقة القرن أثناء رئاسة ترامب الأولى.

وأكدت هيئات المؤتمر الشعبي العام أن الشعب الفلسطيني وكما أسقط كل الصفقات والمؤامرات السابقة سيسقط مخطط التهجير الذي اعلنه ترامب وبدعم من الشرفاء في هذا العالم وفي مقدمتهم الشعب اليمني الذي سيظل يواصل مواقفه القوية والداعمة لفلسطين وشعبها باعتبار قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين المركزية.

كما أكدت هيئات المؤتمر مجدداً التزامها وتمسكها بمبادئ وقيم الميثاق الوطني وبرامج وأهداف المؤتمر الشعبي العام، ووفائهم لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

ودعت برقيات التهاني أن يعيد المولى – عزوجل- هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني والشعب اليمني بالنصر المبين، وعلى شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار.