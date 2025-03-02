أخبار اليمن : فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بشهر رمضان

فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، بحلول شهر رمضان المبارك 1446هـ.

وبهذه المناسبة رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات والجامعات، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات برقيات التهاني إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق أمين أبوراس، معبرين عن أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تؤكد على القيم والمبادئ الدينية السمحة.

وأشادت فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمواقف المؤتمر الشعبي العام ومواقف الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات والمخططات الرامية إلى تصفية قضيته وتهجير شعبه كما اعلن عن ذلك الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة ثقتها بان الشعب الفلسطيني ومقاومته ومن خلفهم شرفاء هذه الأمة وعلى رأسهم الشعب اليمني سيفشلون تلك الأجندات الصهيونية كما افشلوا كل مؤامراتهم السابقة.

كما جدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لتنظيمهم المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، وتجسيد مبادىء وقيم المؤتمر في الاعتدال والوسطية.

سائلين المولى - عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين للشعب الفلسطيني ولشعبنا اليمني وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.