أخبار اليمن : الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

دوت الخليج -

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصىاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح، وأجبرت المصلين على مغادرتها. وكان 70 ألف مصل قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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