أخبار اليمن : إعلاميو المؤتمر يهنّئون أبوراس ويؤكدون على تجسيد المواقف الوطنية

إعلاميو المؤتمر يهنّئون أبوراس ويؤكدون على تجسيد المواقف الوطنيةرفعت قيادات وهيئات وأعضاء قطاع الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام، برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1446هـ.

وعبَّرت قيادات الدائرة الإعلامية، والمركز الإعلامي، وقناة "اليمن اليوم"؛ وصحيفة "الميثاق"، وموقع دوت الخليج، عن أصدق وأحر التهاني لرئيس المؤتمر، ومن خلاله إلى نوابه والأمين العام وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، بهذه المناسبة الدينية العظيمة بما تمثله من قِيَم ومبادئ تعلّمنا الصبر والرحمة والتعاون والتكافل.

وأشادت قيادات إعلام المؤتمر بما يبذله رئيس المؤتمر من جهود في مسار الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر وعلى تجسيد مواقفه تجاه مختلف القضايا الوطنية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ ودعم المؤتمر ومباركته كل الخطوات والإجراءات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لمناصرة الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، وإعلانها الاستعداد لمواصلة الوقوف بوجه مخططات العدو الصهيوني ومن خلفه أمريكا الداعم الأكبر له، وإفشال مساعيهم الرامية إلى تهجير سكان غزة.

وجدَّدت القيادات الإعلامية المؤتمرية مواقفها في الوفاء لقيادة المؤتمر ممثلةً برئيسه الأخ صادق بن أمين أبوراس، وحرصهم على تجسيد مواقف المؤتمر في الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، باعتبار فلسطين هي قضية الأمة الأولى.. معبّرين عن أملهم في أن يستلهم الجميع مبادئ وقِيَم شهر الصوم بالسعي لمزيد من التكافل والتراحم الاجتماعي ونشر ثقافة الإخاء والتعاون، ونبذ ثقافة الكراهية والتعصب أياً كان شكلها..

سائلين المولى - عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، والنصر المبين لشعبنا اليمني وللشعب الفلسطيني المقاوم.