أخبار اليمن : صنعاء: توزيع وجبات افطار رمضانية لرجال المرور

صنعاء: توزيع وجبات افطار رمضانية لرجال المروردشن أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، اليوم، مشروع توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال شرطة المرور ممن ينظمون حركة السير بالجولات والتقاطعات والشوارع الرئيسية في مديريات الأمانة.

يستهدف المشروع، توزيع 550 وجبة إفطار متكاملة يوميًا خلال شهر رمضان لرجال شرطة المرور في جميع الجولات والتقاطعات بدعم أمانة العاصمة ومنها 200 وجبة من الإدارة العامة للمرور .

وأكد أمين العاصمة أهمية توفير وجبات رمضانية لأفراد النقاط المرورية والأمنية في إطار الأمانة عرفاناً بدورهم في الضبط المروري وتنظيم وتأمين خطوط السير خاصة أثناء الذروة التي تشهد فيها العاصمة حركة ازدحام للمركبات القادمة من مختلف المحافظات.

وأشاد بجهود رجال شرطة المرور في تنظيم حركة السير في الجولات والشوارع والتقاطعات الرئيسة بالمديريات وأداء واجبهم الوطني، خاصة أثناء موعد الإفطار لضمان سلامة المواطنين من الحوادث المرورية.

واعتبر القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، رجال المرور ضمن أولوياتهم كونهم يُجسدون هيبة الدولة والانضباط والرؤية الحقيقة لما ينبغي أن تكون عليه الوضع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وفي التدشين الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، أشار مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، إلى أن الوجبات تأتي بدعم واهتمام أمانة العاصمة والإدارة العامة المرور لرجال شرطة المرور، الذين يرابطون في مواقعهم المرورية وقت الافطار وطوال شهر رمضان بصمود وثبات.

وأكد أن إدارة مرور الأمانة وضعت خطة مرورية بشوارع وتقاطعات الأمانة وتقسيمها إلى قطاعات والاستعانة بالخدمات المساندة لقوات النجدة والأمن المركزي والضبط المروري للمساعدة في تيسير الحركة المرورية في نهار وليل رمضان وتفادي أي حوادث.

حضر التدشين المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة محمد شرف الدين ومدير المتابعة عبدالحليم السكري، ونائب مدير مرور الأمانة العقيد حسين المنحي والتحسين محمد البشيري وعدد من المعنيين.