أخبار اليمن : الأمين العام يهنئ رئيس المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بشهر رمضان

الأمين العام يهنئ رئيس المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بشهر رمضانرفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1446هـ، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبعد:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1446هـ، يسرني- باسمي شخصياً ونيابة عن زملائي في الأمانة العامة وجميع قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بكل أطره التنظيمية- أن أرفع إليكم آيات التهاني وأصدق التبريكات ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

إن شهر رمضان المبارك يهل علينا هذا العام وشعبنا اليمني العظيم ونحن نواجه محاولات رامية لفرض الحرب والحصار الاقتصادي على شعبنا في محاولة للرد على مواقف شعبنا اليمني وقيادته وقواه السياسية وقواته المسلحة في مساندة ودعم ومناصرة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني، وهو موقف كنا وسنظل نفخر ونفتخر به.

وإذ نجدد تأييد ومباركة المؤتمر لأي خطوات تتخذها القوات المسلحة والامن لمناصرة الشعب الفلسطيني خصوصا في حال انقلب الكيان الصهيوني على الاتفاقات الحالية أو سعت الولايات المتحدة لتنفيذ خطة ترامب بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه رغم أن هذه الخطة ستفشل أمام صمود وصلابة ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس ،ومن خلفهم كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية.

وفقكم الله في مهامكم الوطنية والتنظيمية وسدد على طريق الخير خطاكم وحفظ الله اليمن والمؤتمر.. وكل عام وأنتم واليمن وشعبها بألف خير ومؤتمرنا الشعبي العام في تطور وتألق وازدهار.

أخوكم/

غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام