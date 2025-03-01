أخبار اليمن : الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضانرفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة.. وبــعـــد:

يطيب لنا أن نرفع إليكم أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بفضائله ومكارمه على عباده، وفتح معه أبواب السماء رحمةً ومغفرةً لتقرّب العبد إلى ربه بالطاعات وفِعل الخيرات.

إن شهر رمضان الكريم يهل علينا هذا العام في ظل استمرار المؤامرات التي تُحاك ضد وطننا الواحد الكبير من جهة، وضد المؤتمر الشعبي العام واستهداف قيادته من جهة أخرى، والتي تدفعنا لبذل كل الجهود لمواجهتها بكل عزة وإرادة وشموخ.

وأنا هنا وإذْ احيّي فيكم مواقفكم الثابتة والراسخة من مجمل القضايا الوطنية التي يمر بها الوطن، أجدها مناسبة للتعبير عن اعتزازنا بتلك المواقف التي تزيدنا قوةً وإصراراً وثباتاً على التمسك بمبادئ المؤتمر الوطنية والوحدوية والتنظيمية، ومواجهة كل المؤامرات أياً كان شكلها ولونها، ومن أي جهة كانت.

كما نجدها مناسبة للتأكيد على السير على خُطاكم القومية العروبية ومواقفكم منها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تُعد قضية الوطن والمؤتمر المركزية وكل الشرفاء في وطننا الكبير الواحد.

أكرر التهنئة إليكم.. راجياً من الله العلي القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار.

وتقبَّلوا فائق التقدير والامتنان

أخوكم/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر