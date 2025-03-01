أخبار اليمن : 48388 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

48388 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفاً و388 شهيداً، و111 ألفاً و803 مصابين.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم السبت، أن 23 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع، منهم 21 تم انتشال جثامينهم، وشهدان جديدان و23 مصاباً خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
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