أخبار اليمن : السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

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السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.. جاء فيها: السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.. جاء فيها: ‏بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم الأخ العزيز الشيخ/ صادق أمين ابوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة شهر الصيام شهر القرآن، يسرنا ويطيب لنا أن أبارك لكم في هذه المناسبة الإيمانية العظيمة، سائلاً المولى جل وعلا أن يجعل فيه الخير والبركة لكم ولنا ولشعبنا اليمني العظيم، وأن يكتب لنا ولكم فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم/ عبدالملك بدرالدين الحوثي

حرر بتاريخ الجمعة 30 شعبان 1446هـ

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