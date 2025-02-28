أخبار اليمن : حماس تطالب ببدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة

حماس تطالب ببدء المرحلة الثانية لاتفاق غزةطالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للدخول فورا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس -في بيان- اليوم الجمعة، إنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تؤكد الحركة "التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله".

وأضافت: "نطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".

بدوره، حذر القيادي في «حماس» طاهر النونو من أن «تعطيل الاحتلال المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا يسمح بتمديد المرحلة الأولى»، معتبراً أنّ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لم تبدأ حتى الآن.

وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- غدا السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.