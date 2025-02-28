أخبار اليمن : هذه الدول التي أعلنت السبت غرة رمضان

هذه الدول التي أعلنت السبت غرة رمضان
أعلنت عدة دول عربية، مساء الجمعة، أن يوم غدٍ السبت 1 مارس 2025م، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.
وقالت اليمن والسعودية وقطر وسلطنة عمان والأردن والكويت والإمارات والبحرين ومصر والسودان وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان، إن غدا السبت، هو "غرة رمضان"، ما يوافق الحسابات الفلكية.
وأكدت كل من تركيا وإندونيسيا وأستراليا والصين، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم.
من ناحية أخرى، أعلنت كل من إيران وماليزيا وسنغافورة وتايلند وكمبوديا وبروناي والفلبين واليابان أن الأحد هو غرة رمضان.
يذكر أنه غالبا ما يُتحرى الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان شريطة حدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وأن يغرب القمر بعد غروبها، وفي حال عدم التمكن من رؤيته أو عدم تحقق أحد الشرطين السابقين فيُتم الشهر 30 يوماً.
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