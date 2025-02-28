أخبار اليمن : صنعاء تعلن رسمياً عن أول أيام شهر رمضان

صنعاء تعلن رسمياً عن أول أيام شهر رمضانأعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1446هـ.

وفيما يلي نص البيان:

الحمد لله القائل" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأطهار ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، بعد:

فقد تم التحري لرؤية هلال شهر رمضان لسنة 1446هـ من قبل أكثر من جهة فبعضها لم تتمكن من الرؤية نظرا لوجود بعض الغيم والغبار في الأفق وبعضهم أفاد أنه رآه في مناطق أخرى، والمثبت مقدم على النافي، ونظرا لثبوت رؤية الهلال في عدد من الدول الإسلامية فإن ثبوت الرؤية لديها رؤية لنا، وعليه فإن يوم غد السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة الغالية نهنئ اليمن قيادة وحكومة وشعبا على وجه الخصوص والأمة الإسلامية على وجه العموم، ونسأل من الله تعالى أن يدخل هذا الشهر الكريم على جميع المسلمين بالخير والبركة، وأن يشمل الله الجميع فيه بالعفو والمغفرة وأن يعين الجميع على صيامه وقيامه وتلاوة كتابه واتباع مرضاته، وأن يدخل الجميع في واسع رحمته، وأن يمن الله على شعبنا في اليمن وفلسطين وغزة وسائر أمتنا الإسلامية بالنصر والظفر ويكف أيدي السوء عنا جميعا بمنه وكرمه، أنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين

صادر عن دار الإفتاء بالجمهورية اليمنية

