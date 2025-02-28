أخبار اليمن : اصابات بانفجار جسم من مخلفات العدوان بصعدة

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اصابات بانفجار جسم من مخلفات العدوان بصعدة

أصيب خمسة مواطنين اليوم، بينهم أطفال إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. اصابات بانفجار جسم من مخلفات العدوان بصعدةأصيب خمسة مواطنين اليوم، بينهم أطفال إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. وأكد مصدر أمني بصعدة إصابة رب أسرة وامرأة وثلاثة أطفال بجروح بليغة إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة مسهان بمديرية حيدان. وأشار إلى أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة لا تزال ملوثة بالقنابل العنقودية التي ألقاها طيران تحالف العدوان على المناطق السكنية في مختلف مناطق وعزل المحافظة.

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