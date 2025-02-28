أخبار اليمن : 70 عملاً مقاوماً ضد الصهاينة في القدس والضفة خلال أسبوع

70 عملاً مقاوماً ضد الصهاينة في القدس والضفة خلال أسبوعقال مركز معلومات فلسطين (معطي)، إنه وثق 70 عملًا مقاومًا نوعيًا وشعبيًا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المركز في إحصائية أصدرها ـاليوم الجمعة، إلى أن أعمال المقاومة خلال الفترة ما بين 21 حتى 27 فبراير الجاري، أسفرت عن إصابة 16 مستوطنًا إسرائيليًا.

وأوضح أنه وقعت عملية دهس وطعن مركبة، إلى جانب 10 اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق نار، و8 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال، والإضرار بمركبة للمستوطنين.

ولفت إلى أن أعمال المقاومة تضمنت أيضًا، التصدي لأربعة اعتداءات من قبل المستوطنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 41 نقطة متفرقة بالضفة الغربية.

