أخبار اليمن : جرائم العدوان على اليمن في 28 و29 فبراير

جرائم العدوان على اليمن في 28 و29 فبرايرجرائم العدوان على اليمن في 28 و 29 فبرايرفي يومي 28 و 29 فبراير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بسلسلة غارات جوية وبرية ممتلكات المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير كبير.

ففي 28 فبراير عام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة استراحة للمسافرين تضم مطعماً شعبياً ومحلاً تجارياً بمنطقة القطابا على الخط العام بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة ما أدى إلى تدميرها بشكل كلي، وشن غارة على منطقة خميس الواعظات في مديرية القناوص.

وشن طيران العدوان 14 غارة على المعهد التقني بمدينة عمران ودمر محطة غاز بمدينة حوث واستهدف عدداً من مزارع الدواجن بمنطقتي ذو مطيع وذو كراع ما أدى إلى تدميرها ونفوق الدواجن.

وشن الطيران المعادي ثماني غارات على قرية المصارية ومنطقة الربيعة ومصنع البلك بمديرية صرواح في محافظة مأرب مستخدما قنابل دخانية سامة، واستهدف بغارتين مقر اللواء 139 مشاه بمدينة رداع في محافظة البيضاء.

وفي محافظة صعدة، قصفت طائرات الأباتشي التابعة للعدوان منطقتي القمع والمخروق بأكثر من 30 صاروخاً، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف المنطقتين.

وتعرضت مناطق متفرقة بمديريتي شدا ورازح ومنطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر لقصف صاروخي ومدفعي، وسلسلة من الغارات الجوية استهدفت منازل وممتلكات ومزارع المواطنين والطرق العامة.

طيران العدوان شن أربع على أنحاء متفرقة من منطقة النشمة، وغارتين على شارع الستين شمالي مدينة تعز وغارة على منطقة وادي صالة ما أدى إلى تضرر العديد من المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة والعامة.

وفي محافظة صنعاء، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة أسناف بمديرية جحانة وغارتين على جبل المثقل بمديرية بني ضبيان وغارتين على نقطة شنوان بمنطقة هران في مديرية أرحب وغارات على الجميمة بمديرية بني حشيش ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام ومنازل المواطنين.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين منطقتي الحفا والنهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وقصف بعدة غارات منطقة خمج بمديرية حيران، ومثلث عاهم ومديرية ميدي في محافظة حجة، وشن غارة على مديرية الغيل في محافظة الجوف، وسلسلة من الغارات على مدينة الربوعة في عسير ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة.

وفي 28 فبراير عام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة المحجزة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ما أدى إلى تدمير سيارة ومضخة مياه تابعة لأحد المزارعين.

وفي 28 فبراير عام 2018، استشهدت خمس فتيات وأصيبت ثلاث أخريات في غارة شنها طيران العدوان على منطقة البغيل بمديرية حيس في محافظة الحديدة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب ستة آخرين بينهم نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان على منزل أحد المواطنين في منطقة قحزة بمديرية صعدة.

وشن الطيران ثلاث غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وغارة على وادي جارة في جيزان وغارة على مجازة في عسير.

طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وغارتين على مديرية وشحة وثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وفي 28 فبراير عام 2019، استشهدت امرأتان وأصيب طفل جراء غارة شنها طيران العدوان على مزرعة مواطن بمنطقة المجزعة بمديرية قفلة عذر في محافظة عمران.

وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وشن الطيران في المحافظة نفسها تسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وتسع غارات على مديرية باقم، وغارة على مديرية شدا وست غارات على البقع وغارة على مديرية مجز وغارة على الملاحيظ بمديرية الظاهر، وخمس غارات قبالة نجران.

وأصيبت امرأة مسنة جراء قذيفة للمرتزقة استهدفت حي الربصة بمدينة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه مطار الحديدة، وفندقي الاتحاد والقمة وحارة الضبياني وشارع صنعاء وحول فندق الواحة في منطقة 7 يوليو السكنية ومستشفى الكويت ومناطق متفرقة في الأطراف الشرقية لشارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وأطلق المرتزقة أكثر من 100 قذيفة هاون و7 صواريخ وقصفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، واستهدفوا بـ25 قذيفة وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

كما أطلق المرتزقة 29 صاروخاً و387 قذيفة ونيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستحدثوا تحصينات في عدة مناطق بالمحافظة.

وشن الطيران المعادي ثماني غارات على جبلي القرعة والشاحي في منطقة العبيسة بمديرية كشر وثلاث غارات على مديرية حرض وغارة على المزرق في محافظة حجة وأربع غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء.

وفي 28 فبراير عام 2020، أصيبت ست نساء بقذائف هاون أطلقها مرتزقة العدوان على مزارع المواطنين في منطقة الشرجي بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.

واستهدف طيران العدوان بأكثر من 25 غارة مديريتي الغيل والمصلوب في محافظة الجوف ومديرية مجزر في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة، هاجم المرتزقة رقابة كيلو 16، واستحدثوا ثلاثة تحصينات جنوب شارع الخمسين بمدينة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية مناطق متفرقة.

واحترق منزل مواطن في قرية المقانع بمديرية حيس نتيجة استهداف مكثف للمرتزقة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، كما قصفوا بـ 16 قذيفة هاون أماكن متفرقة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ومديرية حيس، وبـ 15 قذيفة هاون غرب مثلث العدين.

وفي 28 فبراير عام 2021، استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلة وأصيب ثلاثة آخرين جراء غارات العدوان على منزل مواطن في حي الربصة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة، في حين شن الطيران التجسسي ثماني غارات على شارع الـ50 والمنظر والتحيتا.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بـ 259 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وشن طيران العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وغارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا في محافظة صعدة، فيما استهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وفي 28 فبراير عام 2022، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، بينما شن الطيران غارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف وغارة على مديرية باقم واستهدف بغارتين منطقتي الصوح والأجاشر قبالة نجران.

وشن الطيران المعادي غارتين في محيط مطار صنعاء الدولي، واستهدف بـ 12 غارة مديرية حرض في محافظة حجة، وشن غارة على مديرية الجوبة وخمس غارات على مديريتي مدغل وصرواح، وغارة على مديرية الوادي في محافظة مأرب.

وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.

وفي 28 فبراير عام 2023، استشهد وأصيب ستة مواطنين، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة، وتعرضت منطقة الحجلة في مديرية رازح الحدودية لهجمتين من طيران العدوان التجسسي استهدفتا ممتلكات المواطنين، كما تعرضت مناطق في مديرية شدا لقصف مدفعي سعودي.

وقصف مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.

وفي 29 فبراير عام 2016، شن طيران العدوان غارتين على منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، أسفرتا عن أضرار كبيرة بأحد مساجد المنطقة ومنازل ومزارع المواطنين، كما شن غارتين على مزرعة دواجن في منطقة بركان بالمديرية نفسها أدتا إلى تدميرها وتضرر المنازل المجاورة.

واستهدف طيران العدوان بغارتين جسر غرير بمنطقة الروضة في محافظة شبوة ما أدى إلى تدميره وتضرر الطريق العام، وشن خمس غارات على مناطق بران ومسورة وبني محمد بمديرية نهم في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة العمري بمدينة ذوباب بمديرية باب المندب وغارتين على منطقة الصراهم بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز.

وفي 29 فبراير عام 2020، أصيب مواطن نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة، وتضررت منازل المواطنين إثر قصف مدفعي وصاروخي استهدف قرية الشجن وشمال قرية الدحفش في مديرية الدريهمي.

وارتكب مرتزقة العدوان ثلاثة اعتداءات على رقابة سيتي ماكس واستحدثوا تحصيناً قتالياً جنوب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية مناطق متفرقة في المحافظة، وأطلقوا ستة صواريخ كاتيوشا باتجاه سوق الحلقة وفندق الواحة بمنطقة 7 يوليو السكنية واستهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة في المنطقة وشارع الـ 50.

وقصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية وصاروخي كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وشن طيران العدوان سبع غارات على مديرية المطمة، وتسع غارات على مديرية الغيل، وغارة على مديرية المتون في محافظة الجوف وثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم، وغارة على منطقة حطبان بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، وأربع غارات على مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة بمديريتي رازح وشدا الحدوديتين.

