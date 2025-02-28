أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضانبعث الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك.. جاء فيها:

الأخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد الثورة - الأكـرم

تحية طيبة وبعد:

يسرني أن أُهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446هـ الذي يأتي هذا العام وسط تحولات كثيرة تمر بها المنطقة والعالم، وفي مقدمتها ما يتصل بالقضية الفسلطينية حيث يحسب لليمن شرف موقفها النضالي المشرف الذي خاضته بقيادتكم في الوقوف والمساندة والمناصرة لأشقائنا في فلسطين بخوض معركة عسكرية طالت الكيان الصهيوني على مدى أكثر من عام ونيف حتى بدء الهدنة الحالية، فضلاً عن الموقف الحالي الذي يؤكد أن اليمن ستواصل دعمها ومساندتها ونصرتها للشعب الفلسطيني في حال أي تراجع أو نقض للاتفاق من قبل الكيان الصهيوني أو في حال عزم الولايات المتحدة وحلفائها على تنفيذ خطتهم الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير الخبيث الذي يسعون لتنفيذه بعد أن فشلوا على مدى عقود، رغم إيماننا وقناعتنا أن هذا المخطط سيفشل أمام قوة وصلابة وصمود الشعب الفلسطيني المجاهد والصابر والمحتسب والمقاوم.

كما أن شهر رمضان المبارك لهذا العام يأتي في خضم محاولات أمريكية بريطانية لممارسة حصار وحرب اقتصادية ضد شعبنا اليمني من خلال ما سمي بالتصنيف الأمريكي لانصار الله كمنظمة إرهابية وهو التصنيف الذي نجدد رفضنا واستنكارنا له ونؤكد انه سيمثل حجر عثرة امام مساعي التسوية وتحقيق السلام في اليمن ولن يفيد أحدا سوى انه سيخلق مزيدا من الفوضى واللااستقرار وبقدر ما سيتضرر منه أبناء شعبنا اليمني الصامد والمجاهد إلا أن ارتداداته سيكون لها تداعيات على من فرضوه ومن سيسيرون في فلكه.

إنني بإسمي وبإسم إخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إذ أُهنئكم وإخوانكم قيادات أنصار الله بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أجدد موقف المؤتمر الشعبي العام في حق اليمنيين الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله ومجابهة أي مشاريع تآمرية هادفة إلى تمزيق اليمن بأي شكل كان وبأي صيغة جاءت.

ختاماً.. نسأل المولى عز وجل الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.

وتقبلوا خالص التحايا

أخوكم/ صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام