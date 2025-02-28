أخبار اليمن : تحذير من مخاطر إحراق الإطارات في شوارع العاصمة

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تحذير من مخاطر إحراق الإطارات في شوارع العاصمة

حذّرت أمانة العاصمة من مخاطر إحراق الإطارات في الأحياء والشوارع مع حلول شهر رمضان المبارك. تحذير من مخاطر إحراق الإطارات في شوارع العاصمةحذّرت أمانة العاصمة من مخاطر إحراق الإطارات في الأحياء والشوارع مع حلول شهر رمضان المبارك. وذكر المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة محمد شرف الدين، أن إحراق الإطارات ظاهرة سلبية؛ تتسبب في تلوث البيئة، والإضرار بصحة المجتمع. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لمنع هذه الظاهرة، ونشر التوعية المجتمعية بمخاطر إحراق الإطارات، وضرورة الحفاظ على بيئة ونظافة العاصمة.

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