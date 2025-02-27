أخبار اليمن : 48365 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

48365 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و365 شهيداً و111 ألفاً و780 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، "وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية 17 شهيداً انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، و19 مصابا برصاص جيش الاحتلال".

وأشارت إلى وجود آلاف الضحايا تحت ركام البنايات المدمرة بالكامل دون تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وبموجبه تتوقف الحرب.