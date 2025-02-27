48365 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و365 شهيداً و111 ألفاً و780 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان، "وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية 17 شهيداً انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، و19 مصابا برصاص جيش الاحتلال".
وأشارت إلى وجود آلاف الضحايا تحت ركام البنايات المدمرة بالكامل دون تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وبموجبه تتوقف الحرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 48365 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.