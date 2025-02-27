أخبار اليمن : فلسطين.. الضفة تشتعل بالمواجهات والمقاومة تهاجم في نابلس

فلسطين.. الضفة تشتعل بالمواجهات والمقاومة تهاجم في نابلساندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس والليلة الماضية- في الضفة الغربية، بالتزامن مع الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عمليات التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدن وبلدات شمالي الضفة وجنوبها.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت نابلس من حاجز حوارة، وانتشرت في مناطق بالمدينة.

كما اقتحمت بلاطة البلد شرقي المدينة، وقالت مصادر فلسطينية إن الجنود اعتقلوا فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، ألقى شبان زجاجتين حارقتين تجاه مركبات مستوطنين بين بلدة عزون وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال خلال الليل بلدة اليامون جنوب جنين، بينما تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ38.

ومنذ أسابيع، تتعرض مدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها لعدوان إسرائيلي واسع أسفر عن استشهاد العشرات وتهجير وتدمير عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن عشرات الأسرى من سجن عوفر القريب.

وحسب المركز الفلسطيني للاعلام الاعلام فقد دارت مواجهات أخرى في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث دهمت قوات إسرائيلية منازل عدد من الأسرى.

كذلك شملت الاقتحامات الليلية بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفقا لمصادر فلسطينية.

وبعد عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد 925 مواطنا وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.