أخبار اليمن : محمد رمضان يطلق “مدفع رمضان ” في وجه رامز جلال

محمد رمضان يطلق “مدفع رمضان ” في وجه رامز جلاليشهد الفنان محمد رمضان تحولًا نوعيًا في مسيرته الفنية مع إطلاق برنامجه التلفزيوني الأول "مدفع رمضان" المقرر بثه على قناة DMCخلال شهر رمضان2025[.

يأتي هذا التحول بعد غياب ممتد عن الدراما الرمضانية لموسمين متتاليين، حيث كان آخر ظهور درامي له عبر مسلسل “جعفر العمدة” عام 2023 الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا

كشف رمضان النقاب عن كواليس تصوير البرنامج عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث ظهر خلال جولات ميدانية بسيارة تسلا في شوارع القاهرة يجتمع مع أصحاب المهن البسيطة مثل سائقي التوك توك. تتنوع فقرات البرنامج بين المقابلات الإنسانية وتوزيع الجوائز المالية، مع تركيز خاص على تسليط الضوء على القصص الإنسانية للمشاركين

الحملة الدعائية المكثفة

أطلقت قناة DMC الحملة الدعائية للبرنامج عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمة شعارًا جذابًا: "باختصار شديد جه وقت التجديد.. مدفع رمضان "

. احتوى البرومو الدعائي على إشارة واضحة لعبارة “رمضان في رمضان” الشهيرة للملحن عمرو مصطفى، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين

المنافسة الرمضانية المحتدمة

يدخل البرنامج في مواجهة مباشرة مع برنامج “رامز إيلون مصر” للنجم رامز جلال الذي يُعرض في نفس التوقيت على قناة MBC مصر تتنافس القناتان على جذب المشاهدين عبر تقديم مفاجآت ترفيهية، حيث يُعتبر توقيت البعدين المباشر بعد أذان المغرب نقطة تحول في استراتيجيات البرامج الرمضانية

جدول البث اليومي

حددت إدارة القناة توقيت البث اليومي للبرنامج الساعة 6:15 مساءً مباشرة بعد صلاة المغرب، مع إعادة في منتصف الليل. يأتي هذا التوقيت الاستثنائي لاستقطاب أكبر شريحة جماهيرية خلال فترة الإفطار العائلية

حصدت مقاطع التشويق للبرنامج أكثر3 ملايين تفاعل خلال 48 ساعة فقط من نشرها. أثارت إطلالة رمضان خلال التصوير الميداني في شبرا تشابهًا لافتًا مع شخصية الفنان أشرف عبد الباقي في فيلم “لخمة رأس” (2006)، مما أضاف بعدًا تراثيًا للحدث

يشكل برنامج “مدفع رمضان 2025” محطة فارقة في مسيرة محمد رمضان الفنية، حيث يجسد رغبة الفنان في تجاوز التصنيفات التقليدية عبر مزج الترفيه بالعمل الإنساني. بينما تظل التحديات قائمة في ظل المنافسة الشرسة على الساحة الرمضانية، تبدو الاستعدادات التقنية والترويجية المكثفة مؤشرًا واضحًا على سعي القائمين لتحقيق مفاجأة نوعية في موسم البرامج هذا العام