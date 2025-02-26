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أخبار اليمن : البرد القارس يقتل 7 رضع في غزة

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أخبار اليمن : البرد القارس يقتل 7 رضع في غزة

دوت الخليج -
البرد القارس يقتل 7 رضع في غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بين حديثي الولادة إلى 7 أطفال نتيجة البرد القارس الذي يضرب القطاع.

وأكد المدير العام في الوزارة الدكتور منير البرش في تصريح، وفاة الطفلة سيلا عبد القادر التي تبلغ من العمر أقل من شهرين، بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح قطاع غزة، ليرتفع أعداد الوفيات خلال 48 ساعة إلى 7 أطفال جميعهم من الرضع.

ودعا البرش إلى تدخل عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية والأممية لإنقاذ أطفال غزة من تبعات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على القطاع.

وأشار البرش إلى أن موجات البرد أصبحت تتسبب يوميا في وقوع المزيد من الضحايا وخصوصا بين الأطفال حديثي الولادة، وذلك بسبب تدمير الاحتلال للمرافق الصحية الخاصة بهم وكذلك تدمير التجهيزات والأجهزة الطبية للأطفال حديثي الولادة كالحضانات وأقسام العناية المركزة الخاصة بالأطفال وخصوصاً في مستشفيات شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارس على الأطفال حديثي الولادة في ظل عدم قدرة كوادرها الطبية للتعامل مع مضاعفات البرد بسبب تدمير الاحتلال للمرافق والتجهيزات الطبية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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