أخبار اليمن : البرد القارس يقتل 7 رضع في غزة

البرد القارس يقتل 7 رضع في غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بين حديثي الولادة إلى 7 أطفال نتيجة البرد القارس الذي يضرب القطاع.
وأكد المدير العام في الوزارة الدكتور منير البرش في تصريح، وفاة الطفلة سيلا عبد القادر التي تبلغ من العمر أقل من شهرين، بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح قطاع غزة، ليرتفع أعداد الوفيات خلال 48 ساعة إلى 7 أطفال جميعهم من الرضع.
ودعا البرش إلى تدخل عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية والأممية لإنقاذ أطفال غزة من تبعات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على القطاع.
وأشار البرش إلى أن موجات البرد أصبحت تتسبب يوميا في وقوع المزيد من الضحايا وخصوصا بين الأطفال حديثي الولادة، وذلك بسبب تدمير الاحتلال للمرافق الصحية الخاصة بهم وكذلك تدمير التجهيزات والأجهزة الطبية للأطفال حديثي الولادة كالحضانات وأقسام العناية المركزة الخاصة بالأطفال وخصوصاً في مستشفيات شمال القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارس على الأطفال حديثي الولادة في ظل عدم قدرة كوادرها الطبية للتعامل مع مضاعفات البرد بسبب تدمير الاحتلال للمرافق والتجهيزات الطبية.
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