أخبار اليمن : لليوم الـ31.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

لليوم الـ31.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرمواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم لليوم الـ31 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ18، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع هدم للمنازل واستهداف البنية الأساسية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال أبلغت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية نيتها هدم 11 منزلًا في مخيم نور شمس خلال الأيام القادمة، بذريعة شق طريق يمتد من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وأمهلت أصحابها ثلاث ساعات بدءًا من الثامنة من صباح اليوم للدخول إلى منازلهم لأخذ مستلزماتهم الأساسية.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية عبر حاجز "نيتساني عوز" غرب طولكرم، إلى المدينة ومخيميها، وجابت الشوارع والأحياء وتمركزت في عدة مفارق فيها، وتحديدًا شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تقيم ثكنات عسكرية في ثلاثة مبان سكنية مقابلة لمخيم طولكرم.

وألحقت قوات الاحتلال دمارًا كاملًا في البنية الأساسية في مخيمي طولكرم ونور شمس طال شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وجرفت مزيدًا من الشوارع والطرقات، إضافة إلى تدمير للممتلكات من منازل ومحال تجارية بشكل كامل أو جزئي، كما أدى العدوان المتواصل إلى نزوح ما يقارب من 12 ألف فلسطيني من مخيم طولكرم وأكثر من 5000 آخرين من مخيم نور شمس.

وما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارًا مطبقًا على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وتعيق عمل طواقم الإغاثة خلال محاولتها إيصال المواد التموينية والضرورية للسكان ممن بقوا في منازلهم في بعض حارات المخيمين، وسط مناشدات يومية لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية من الطعام والماء والأدوية وحليب الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ19 على التوالي، وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.