أخبار اليمن : الرويشان يشيد بجهود شرطة المرور

الرويشان يشيد بجهود شرطة المروركرّم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى اليوم، مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، ومدير شرطة مرور الأمانة العقيد نجيب الأسدي، بشهادات تقدير نظير جهودهما المبذولة في تطوير العمل المروري.

وخلال التكريم، أشاد نائب رئيس الوزراء بالجهود المتميزة والإسهامات الفاعلة لشرطة المرور في تطوير الأداء والارتقاء به نحو الأفضل، ما انعكس إيجاباً على أداء منتسبي شرطة المرور في الميدان.

وأشار إلى الجهود النوعية والملموسة التي حققتها قيادة شرطة المرور والتطورات التي انعكست في أداء المرور ووحدة الضبط المروري وشرطة مرور الطرق التي تقدم خدمات إنسانية للمواطنين في الطرق الطويلة.

وأكد الرويشان اهتمام حكومة التغيير والبناء وقيادة وزارة الداخلية ومتابعتها لشرطة المرور والذي كان له الأثر الملموس في تحقيق الأهداف لتعزيز السلامة المرورية.

فيما أشاد نائب وزير الداخلية بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها شرطة المرور في تحسين الأداء وتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ما انعكس ذلك في الميدان ونال رضى الله واستحسان القيادة والمجتمع.

بدوره عبر مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور البراشي عن امتنانه وكافة منتسبي شرطة المرور بهذا التكريم، معتبراً ذلك التكريم، تكريمًا لكافة رجال المرور وحافزاً معنوياً على بذل المزيد من الجهود في الميدان.