أخبار اليمن : ضبط مبيدات زراعية ممنوعة

ضبط مبيدات زراعية ممنوعةضبط قطاع الزراعة بمحافظة ذمار، اليوم، كمية من المبيدات الممنوعة والمهربة ومنتهية الصلاحية خلال حملة ميدانية في مديرية ميفعة عنس.

وأوضح مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة الدكتور عادل عمر، أنه تم تسليم المبيدات التي تم ضبطها من قبل فريق مأموري الضبط القضائي والمختصين بإدارة وقاية النبات والبحث الجنائي، إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد الاستمرار في تنفيذ حملات ميدانية للتفتيش على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية، للحد من بيع وتداول المبيدات والمخصبات الممنوعة والمهربة، والتأكد من صلاحية المواد المصرح بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفت عمر إلى أن الفرق الميدانية تقوم خلال النزول بتوعية العاملين في محلات بيع وتداول المبيدات حول الطرق السليمة والآمنة لبيع المبيدات وطرق تخزينها.

وأهاب بالمزارعين عدم استخدام المبيدات والمخصبات الممنوعة والمهربة ومنتهية الصلاحية في مكافحة الآفات لما تسببه من مخاطر على الصحة العامة والمحاصيل الزراعية والتربة، والحرص على شراء المبيدات والأسمدة من المحال الموثوقة، مع التأكد من صلاحيتها قبل شرائها واستخدامها.

شارك في الحملة مدير إدارة الرقابة على جودة مستلزمات الانتاج المهندس مبروك شرف، ورئيس قسم الحملات بمكتب القطاع الزراعي المهندس فتحي النجار، وممثل قسم الأموال العامة في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة الرائد أنس العيزري.