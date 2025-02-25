أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل القرم

الامين العام يواسي آل القرمبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- الدكتور المناضل/ عبدالباري أحمد علي قاسم القرم، عضو اللجنة الدائمة،،والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ عبدالخالق احمد على القرم، واخوانه عبدالرؤوف وعلي ومحمد ، والى اولاد الفقيد ابراهيم عبدالباري وأحمد عبدالباري، وكافة افراد الاسرة بمدينة الطويلة محافظة المحويت، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"