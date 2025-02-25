أخبار اليمن : العدوان الإسرائيلي يتواصل على طولكرم

العدوان الإسرائيلي يتواصل على طولكرمدخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها شهره الأول، بينما يواصل الاحتلال تصعيده العسكري غير المسبوق وحصاره الخانق، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال عززت وجودها العسكري في المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس، ونشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء، بينما واصلت عمليات المداهمة والتخريب داخل المنازل، بما في ذلك الاستيلاء على المنازل الفارغة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ويستمر الحصار المشدد على المخيمين، حيث تمنع قوات الاحتلال دخول أو خروج السكان، وتعيق عمل فرق الإغاثة التي تحاول إيصال المواد الأساسية من طعام ومياه وأدوية وحليب الأطفال، وسط مناشدات يومية لتأمين احتياجات السكان المحاصرين.

كما كثفت قوات الاحتلال وجودها العسكري على طول شارع نابلس الرابط بين المخيمين، حيث نشرت آليات وجرافات ثقيلة، واستولت على مبان سكنية، بينما تخضع المركبات وركابها لعمليات تفتيش واستجواب مكثفة، في كثير من الأحيان تترافق مع أعمال تنكيل.