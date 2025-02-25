أخبار اليمن : توزيع أدوات نظافة لـ1500 مسجد بصنعاء استعداداً لرمضان

توزيع أدوات نظافة لـ1500 مسجد بصنعاء استعداداً لرمضاننفذ مكتب الهيئة العامة للأوقاف في أمانة العاصمة، حملة لتوزيع أدوات ومستلزمات النظافة لجميع المساجد بمديريات الأمانة.

وخلال الحملة، حث وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، ومدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالأمانة وليد العلوي، الجميع على الإسهام في تجهيز وتنظيف المساجد وأفنيتها خصوصاً في شهر رمضان.

وأوضحا أن الحملة تستهدف أكثر من ألف و500 مسجدا بأمانة العاصمة، وأكدا أهمية تضافر الجهود في الاهتمام والعناية ببيوت الله وتعهدها وخدمتها، والاستعداد والتهيئة الإيمانية للشهر الكريم.