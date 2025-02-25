أخبار اليمن : حماس: تصريحات أبو مرزوق لا تمثلنا

حماس: تصريحات أبو مرزوق لا تمثلناعلقت حركة حماس على التصريحات المنسوبة للقيادي موسى أبو مرزوق، والتي تناولت الموقف من هجوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنها "متمسكة بسلاح المقاومة".

وفي أعقاب تصريحات رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، قال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، مساء الاثنين، إن "الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا"، مؤكدا أنه "لا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية".

وأضاف متحدث "حماس"، أن "التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة".

وأشار إلى أن "سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية".

كما أكد أن المقاومة ستبقى بكل أشكالها حقا مشروعا لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني".