أخبار اليمن : هيئة الطيران ترفض المساس بسيادة مطار سقطرى

هيئة الطيران ترفض المساس بسيادة مطار سقطرىأعربت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن رفضها التام لمحاولة تسليم إدارة مطار سقطرى الدولي لما يسمى بـ"شركة المثلث الشرقي" الإماراتية، كونه انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وتفريطًا في حقوق اليمنيين في إدارة مقدراتهم.

وقالت الهيئة في بيان، "انطلاقاً من المادتين (32) و(34) من قانون الطيران المدني اليمني، لحظر أيَّ تدخُّل خارجي في إدارة المطارات اليمنية، نرفض هذه المحاولات بشكل قاطع."

وأكد البيان أن هذه المحاولة تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، إذ أن المطار يُدار حاليًا بكفاءات يمنية مؤهلة تقدم خدمات متميزة تلتزم بالمعايير الدولية لخدمة الشعب اليمني بأكمله.

وأهاب الهيئة بالضمير الوطني والعالمي لمواجهة جريمة استباحة مطار سقطرى الدولي، عبر منح شركة "المثلث الشرقي" صلاحياتٍ لـتغيير هوية المطار وتفريغه من كادرهِ اليمني المختص، تحت ذريعة تصريحٍ غير قانوني.

واعتبرت أن اتخاذ مثل هذه الخطوات، بطرق "غامضة ومشبوهة"، تعكس حالة من الارتهان والتبعية لقوى خارجية.

وأكد البيان بأن الهيئة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة تمس بمصالح الوطن وسيادته.

وأدان بأشد العبارات المساعي الرامية إلى تهميش الكوادر الوطنية واستبدالها بجهات خارجية، مؤكدةً أن المطار يعمل بمهنية عالية بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.

وحذرت هيئة الطيران المدني والارصاد من التبعات الخطيرة لمثل هذه الإجراءات على اليمن وسيادته، معلنة تضامنها الكامل مع موظفي المطار في رفضهم لأي تدخل خارجي يمس استقلالية عملهم.

وأشادت بالمواقف المجتمعية الوطنية المناهضة التي تؤكد على روح الانتماء الوطني في سقطرى في رفض مثل هذه التحركات المشبوهة التي تمس بسيادة الوطن ومقدراته.