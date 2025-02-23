أخبار اليمن : الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة

الاحتلال يواصل عدوانه على الضفةيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ34 على التوالي.

وخلف العدوان المتواصل 27 شهيدًا، وعشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وجرفت شوارعها، ودمرت البنية التحتية فيها، بما فيها خطوط الكهرباء والمياه.

وأفادت مصادر محلية بدفع تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال باتجاه بلدة قباطية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أعلنت حظر التجوال في بلدة قباطية لمدة 48 ساعة.

وذكرت أن القوات قطعت الطريق الواصل الى مدينة جنين عند مدخل البلدة، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، بعد مداهمة منازل المواطنين، واستجوابهم.

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس: إنه تم "إخلاء" نحو 40 ألف من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمالي الضفة، وهي شبه فارغة.

وأضاف "أصدرت تعليماتي للجيش بالبقاء في هذه المناطق خلال السنة الحالية والتأكد من عدم عودة السكان إليها".

والسبت، عزل الاحتلال منازل المواطنين غرب مخيم جنين، بأسلاك شائكة، بعد اجبارهم على إخلائها.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز الجلمة العسكري برفقة جرافات الى مدينة ومداخل المخيم.

ومنذ بدء العدوان، دمر الاحتلال منازل المواطنين وممتلكاتهم وغير معالم وجغرافية المخيم بشكل كبير، وفتح طرقًا وشوارع في بعض الحارات، كما وسع شوارع في حارات أخرى.

وانتشرت فرق المشاة من جنود الاحتلال في عدة مناطق من مخيم جنين، بالقرب من دوار شيرين ابو عاقلة، وطلعة الغبز، والمخيم الجديد.

ومنذ بدء العدوان، يواصل الاحتلال الاستيلاء على عدد من منازل المواطنين، وتحويلها لثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على مخيم جنين.

ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين، فإن الاحتلال هدم قرابة 120 منزلًا بشكل كامل، اضافة إلى هدم العشرات منها، بشكل جزئي، بجانب الممتلكات.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المعتقلين في جنين وصل الى قرابة 160 معتقلًا.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ28 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ15، وسط تعزيزات عسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من الآليات والجرافات الثقيلة إلى مدينة طولكرم من جهة حاجز "نتساني عوز" العسكري غرب المدينة، واتجهت صوب شارع نابلس المقابل لمدخل المخيم الشمالي.

وداهمت القوات المنازل الفارغة من سكانها ودمرت محتوياتها، وأعادت استيلائها على عدد منها وحولتها لثكنات عسكرية ونشرت القناصة داخلها، وسط سماع أصوات إطلاق الرصاص الحي بكثافة.

ويشهد مخيم طولكرم دمارًا كبيرًا وغير مسبوق في البنية التحتية الذي ألحقته جرافات الاحتلال وطالت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، والممتلكات العامة والخاصة، وما رافقها من هدم أكثر من 14 منزلًا على مدار الأيام الماضية،.

وفي مخيم نور شمس، ما زالت قوات الاحتلال تنتشر داخل عدد من حاراته التي تعرضت للتدمير والتخريب، خاصة في المنشية، والشهداء، والجامع، والجورة، وتداهم المنازل فيها، بعد تفجير أبوابها وأجزاء منها، وتخرب محتوياتها وتنكل بسكانها وتخضعهم للاستجواب.

وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال على بنايتين سكنيتين لعائلتي الددو والزغل مقابل مخيم طولكرم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلهما وأخضعت السكان للاستجواب والتنكيل، قبل إجبارهم على إخلائهما، وتحويلهما إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.

ويناشد المواطنون الذين ما زالوا داخل منازلهم على أطراف مخيم طولكرم، وداخل بعض حارات مخيم نور شمس، لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية من الطعام والماء والأدوية وحليب الأطفال، والتي تترافق مع انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومنع خروجهم وتنقلهم، مما يعمق معاناتهم، وفق وكالة صفا الفلسطينية.