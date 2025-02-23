أخبار اليمن : الاحتلال يؤخر إطلاق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال يؤخر إطلاق الأسرى الفلسطينيينأخَّر الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعدما أطلقت حركة حماس سراح 6 أسرى صهاينة في غزة اليوم السبت

ووفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن تطلق سلطات الاحتلال سراح 602 أسير فلسطيني من سكان الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فور إطلاق حماس سراح الأسرى الستة، لكن التأخير الإسرائيلي حال دون ذلك حتى الآن دون الحديث عن أسباب معلومة.

من جهتها، قالت حركة حماس، إن عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقا فاضحا للاتفاق.

وأوضحت في تصريح صحفي أنه "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة ويؤخر الإفراج عن الأسرى".

ودعت حماس الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنوده دون تسويف ومماطلة.

وكانت حركة حماس أفرجت اليوم عن 6 من الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة، بينهم جنود، حيث أطلقت سراحهم على ثلاث مراحل في رفح جنوب القطاع، ومخيم النصيرات وسطه، ومدينة غزة التي سلمت حماس فيها الجندي هشام السيد دون مراسم تسليم.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.