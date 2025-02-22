أخبار اليمن : الصقيع يعود.. الفلكي الشوافي يطلق تحذير عاجل للمزارعين

الصقيع يعود.. الفلكي الشوافي يطلق تحذير عاجل للمزارعينكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تقلبات جوية طارئة في طقس اليمن، داعياً المزارعين إلى حماية مزروعاتهم من آثار الصقيع المتوقع خلال الساعات المقبلة.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابة فيس بوك، "الليلة إذا كانت السماء صافية وسكنت الرياح في منطقتك لا يستبعد أن تصل الحالة حد الصقيع والتأثير على المزرعات الضعيفة المقاومة والقريبة من الأرض (المنخفضة)".

وحث الشوافي "المزارعين في المرتفعات والأحواض الجبلية بتوخي الحذر، إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية".