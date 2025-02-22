أخبار اليمن : بتكلفة 9 مليارات ريال: افتتاح 245 مشروع خدمي في إب

بتكلفة 9 مليارات ريال: افتتاح 245 مشروع خدمي في إبافتتح النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي اليوم، 245 مشروعًا خدميًا بتكلفة إجمالية تسعة مليارات و416 مليون و543 ألف ريال، منها 52 مشروعًا بتمويل محلي بتكلفة مليارين و200 مليون و242 ألف ريال.

تضمنت المشاريع خمسة مشاريع في الطرق بتكلفة 369 مليونًا و550 ألف ريال، و17 مشروعًا زراعيًا بتكلفة 776 مليونًا و84 ألف ريال، و14 مشروعًا في المبادرات الزراعية بتكلفة 273 مليونًا و916 ألف ريال، وثلاثة مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم بتكلفة 26 مليونًا و933 ألف ريال، و12 مشروعًا في عدة قطاعات بتكلفة 693 مليونًا و757 ألف ريال، بالإضافة إلى مشروع في قطاع النظافة بتكلفة 60 مليون ريال.

كما تضمنت المشاريع، 143 مشروعًا في المبادرات المجتمعية بتكلفة مليارين و244 مليونًا و834 ألف ريال، وأربعة مشاريع ري ومنشآت مائية، نفذت بمبادرة مجتمعية ودعم من وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بتكلفة 109 ملايين و62 ألف ريال.

وشملت المشاريع التي تم افتتاحها 46 مشروعًا بدعم مركزي وجهات مانحة بتكلفة مليارين و787 مليونًا و387 ألف ريال في قطاعات المياه، والأشغال العامة، والطرق، والتعليم، ومياه الريف، إلى جانب 14 مشروعًا نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في المجالات ذات الصلة بحياة المواطنين.

كما افتتح مفتاح والمداني وصلاح، عددًا من المشاريع المنفذة بدعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية في قطاعات الطرق، والتعليم، والصحة، والزراعة، والخدمات، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و722 مليونًا و917 ألف ريال.

وبلغ إجمالي تكلفة مشاريع المبادرات المجتمعية التي أنجزت بتعاون المجتمع ودعم السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية بوزارة الإدارة والتنمية المحلية، ملياران و75 مليونًا و16 ألف ريال، حيث ساهمت السلطة المحلية بالمحافظة بمبلغ مليار و475 مليونًا و237 ألف ريال، وقدّم المجتمع المحلي مبلغ أربعة ملايين و406 آلاف ريال.

وخلال الافتتاح، أشاد النائب الأول لرئيس الوزراء بجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة إب ودورها في تعزيز العمل التشاركي وتنفيذ موجهات قائد الثورة ومصفوفة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، لتحفيز المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.

ونوه بدور المشاركات والمبادرات المجتمعية التي تشهدها المحافظة في دعم جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الطرق وترميم وصيانة الشوارع، وتحسين المظهر العام للمحافظة.

وشدد العلامة مفتاح على تحمل المسؤولية وتجسيد الأمانة الملقاة على عاتق الجميع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب التعاون في تقديم ما يمكن من أجل خدمة المجتمع وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

بدوره أوضح المحافظ صلاح أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة 649 مشروعًا بتكلفة 21 ملياراً و892 مليونًا و732 ألف ريال، وخمسة ملايين و387 ألف دولار في مختلف المجالات، مبينًا أن نسبة الإنجاز في تنفيذ تلك المشاريع تراوحت بين 60 إلى 100 بالمائة.

وأفاد بأن المشاريع التي تنفذ بتمويل محلي ودعم مركزي ومبادرات مجتمعية توزعت على قطاعات الطرق والزراعة والتعليم والمياه والصحة وقطاعات أخرى، مثمنًا دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء للسلطة المحلية بالمحافظة، ودور المبادرات المجتمعية التي مثلت تجربة رائدة وناجحة في إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية خلال السنوات الأخيرة.