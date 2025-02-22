أخبار اليمن : النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن

النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمناستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى مصلحة الدفاع المدني، للاطلاع على إمكاناتها في مواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي تؤكد أهمية العمل على تحسين وتطوير الدفاع المدني وتوفير الاحتياجات الضرورية، وإيجاد القوانين واللوائح التي من شأنها تعزيز قدرات الدفاع المدني، وتنظيم الاشتراطات التي يتوجب توفرها للدفاع المدني في مجال الأمن والسلامة، وأهمية تنفيذ توصية المجلس بهذا الخصوص.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.