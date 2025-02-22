أخبار اليمن : حماس تسلّم 6 أسرى وتعلن: جاهزون لعملية تبادل كاملة

حماس تسلّم 6 أسرى وتعلن: جاهزون لعملية تبادل كاملةسلّمت حركة حماس اليوم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، على أن تفرج قوات الاحتلال عن 602 من الأسرى الفلسطينيين بينهم 50 محكومًا بالسّجن المؤبد.

وبحلول ظهر اليوم، سلّمت حماس 3 جنود إسرائيليين أسرى للصليب الأحمر في مخيم النصيرات وهم: إيليا ميمون إسحاق كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وذلك بعد نحو ساعتين من تسليم مجندين اثنين وهما أفيرا منغستو، وتام شوهام في مدينة رفح، على أن يتم تسليم الأسير السادس، هشام السيد في مدينة غزة.

وأكدت حماس في بيان، «جهوزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وإتمام عملية تبادل شاملة، بما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً للاحتلال» من غزة. كذلك، حذّرت من «محاولات الاحتلال التنصّل من الاتفاق»، مؤكدةً أن «الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق».

واعتبرت الحركة أن «إنجاز المقاومة عملية التبادل لستة أسرى اليوم يؤكّد مجدّداً التزامها بالاتفاق، في مقابل مواصلة الاحتلال المماطلة في تنفيذ بنوده»، مشيرةً إلى أن التسليم يأتي وسط «مشهدٍ وطنيٍّ مهيب، يعكس وحدة شعبنا وفصائلنا، بينما يعيش الاحتلال حالة من التشظّي وتبادل الاتهامات».

في غضون ذلك، أوضحت «حماس» أن «الحضور الجماهيري الحاشد خلال عملية تسليم أسرى العدو الستة اليوم يحمل رسالة متجدّدة للعدو وداعميه؛ مفادها أنّ الالتحام بين شعبنا ومقاومته متجذّر وراسخٌ»، مشددةً على أنه ليس أمام «الجمهور الصهيوني إلا أن يستقبلوا أسراهم في توابيت كما جرى يوم الخميس، بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياءً التزاماً بشروط المقاومة».