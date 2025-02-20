أخبار اليمن : تعز.. فتح طريق جولة قصر الشعب – الكمب

تعز.. فتح طريق جولة قصر الشعب – الكمبأعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز عن مبادرة من طرف واحد في استمرار فتح طريق الحوبان قصر الشعب - الكمب لمدة 24 ساعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وتنفيذًا لتعليمات قائد المنطقة العسكرية الرابعة بما يخفف من معاناة المواطنين بين جانبي مدينة تعز.

وأكد استعداد السلطة المحلية التام ومعها الجانب العسكري والأمني بتنفيذ المبادرة ابتداءً من الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، مطالبًا الطرف الآخر من مدينة تعز بالعمل على استكمال تسهيل حركة المواطنين والتعامل مع المبادرة بعقلانية واهتمام حرصاً على مصالح المواطن.

وأشار المساوى، إلى أن هذه المبادرة سبق وتم إطلاقها في الأول من شهر محرم الماضي، وقال "هذه المبادرة كانت قد أطلقت في أول من شهر محرم الماضي وليست اليوم، لنؤكد على استمرار فتح طريق القصر الكمب واستعدادنا فتحها 24 ساعة كما تم الإعلان عنها سابقًا".

وأفاد بأن تمديد فتح الطريق بحاجة لتفاهم الطرفين، مضيفًا "هذا إعلان من طرفنا تأكيداً على التزامنا من منطلق إيمانناً العميق بما فيه خدمة أبناء المحافظة وتسهيل حركتهم من وإلى داخل وسط المدينة".

وأعرب القائم بأعمال المحافظ عن الأمل في تجاوب الطرف الآخر مع المبادرة وتفهمه لخدمة حركة المواطنين، لاسيما في شهر رمضان الفضيل، وأن تكون فاتحة خير ليستمر على مدار العام ويكون متاحًا وآمنًا لجميع المواطنين.

بدوره أكد مدير أمن محافظة تعز العميد شكري مهيوب، أن الترتيبات الأمنية جاهزة في خدمة المواطنين ليلاً ونهارًا، مشيرًا إلى الجهوزية لفتح الطريق على مدار 14 ساعة بما يخدم تنقل المواطنين من المسافرين الداخلين والخارجين.