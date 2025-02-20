أخبار اليمن : مقطع فيديو يقود جندي إلى التحقيق في صنعاء

مقطع فيديو يقود جندي إلى التحقيق في صنعاءوجه مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، اليوم، بتوقيف الجندي محمد الحسني، أحد منتسبي شرطة المرور في أمانة العاصمة، وإحالته إلى التحقيق بسبب المقطع الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن في جزئية منه إعتداء على أحد سائقي باصات الأجرة في شارع الستين.

وأوضح مصدر مطلع في الإدارة العامة للمرور أن وحدة الرصد الإلكتروني رصدت مقطع الفيديو المتداول.. مضيفاً أن قيادة شرطة المرور حازمة في إحالة المخالفين إلى التحقيق والمجلس التأديبي بطريقة مهنية منصفة، وبغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم.

وذكر المصدر أن سائق الباص كان مخالف ورفض تعليمات رجل المرور بالتوجه إلى الحجز، مؤكداً على الأخوة المواطنين في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات من منتسبيها الإبلاغ بالطرق القانونية سواءً من خلال قنواتها الرسمية بالإتصال على الرقم المجاني الموحد لشرطة المرور 194، أو بالحضور إلى مقرها الرئيسي بأمانة العاصمة وفروعها بالمحافظات، والالتزام بعدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو التشهير بمنتسبي المرور تحت أي مبرر.

وأشار إلى أن رجل المرور يتحمل أعباءً كثيرة في الميدان، نظراً للمخالفات المستفزة والمتعمدة التي يقوم بها بعض السائقين المخالفين والمتهورين في الشوارع، وأوضح المصدر المطلع أن مقطع الفيديو مجتزأ حيث سبقه قيام السائق بالإعتداء على فرد المرور قبل صعود الفرد على متن الباص.

مؤكداً على أهمية تكاتف جهود الجميع في التعاون مع رجال المرور والإلتزام التام بالتعليمات المرورية الصحيحة أثناء سيرهم في الشوارع لمافيه تعزيز الإنضباط والسلامة المرورية. وأكد مدير عام المرور أنه كلف مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي بالتواصل مع صاحب الباص وحل الإشكالية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموضوع وفقا للأنظمة النافذة.