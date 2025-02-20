أخبار اليمن : 48319 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

48319 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفاً و319 شهيداً، و111 ألفاً و749 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، جثامين 22 شهيدا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و16 مصابا.
ولفتت إلى وجود آلاف الضحايا تحت ركام البنايات المدمرة بالكامل دون تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.
يشار إلى أن وقفا لإطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي، لكنه لم يحول دون ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة الآخرين في انتهاكات يقوم بها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
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