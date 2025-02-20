أخبار اليمن : المقاومة تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين

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المقاومة تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين

سلمت المقاومة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم، جثامين 4 أسرى إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال خلال عدوانه على القطاع. المقاومة تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليينسلمت المقاومة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم، جثامين 4 أسرى إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال خلال عدوانه على القطاع. وجرى تجهيز منصة خاصة في بني سهيلا شرقي خانيونس؛ ورفعت فيها صور الأسرى الأربعة مع صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تعليق كُتب بالعربية والعبرية والإنجليزية "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي بصواريخ الطائرات الحربية الصهيونية". وقالت حركة "حماس" تزامناً مع التسليم: "كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17881 طفلاً فلسطينياً.

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