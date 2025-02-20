أخبار اليمن : الثوابتة: 612 شهيدًا فلسطينيًا محتجزين لدى الاحتلال

الثوابتة: 612 شهيدًا فلسطينيًا محتجزين لدى الاحتلالأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أنّ أكثر من 612 شهيداً فلسطينياً ما زالوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، بينهم أسرى أعدمهم الاحتلال بدم بارد داخل السجون أو أثناء الاعتقال.

وأشار، في منشور على منصة "إكس"، إلى أنّ "عقوداً طويلة مرت، والعالم المنافق يلتزم الصمت المخزي، فلا صوت يرتفع للمطالبة بتحرير جثامين الشهداء وتسليمها إلى ذويها، ولا جرأة لأحدٍ على المناداة بتبييض سجون مقابر الأرقام".

واعتبر ذلك "وصمة عارٍ في جبين الإنسانية وامتحانا حقيقيا للضمير العالمي!".

وسلّمت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، جثث 4 أسرى للاحتلال في بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة للصليب الأحمر الدولي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.