توقعات الأرصاد خلال الـ(24) ساعة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4-8 درجات مئوية.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، لحج وحضرموت، وأجزاء من المناطق الصحراوية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8 -15 درجة مئوية.
وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 4 في ذمار، 5.9 في البيضاء، 7.8 في عمران، 8.5 في إب، 9 في صنعاء، 9.8 في تعز.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والتقلبات في درجات الحرارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : توقعات الأرصاد خلال الـ(24) ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.