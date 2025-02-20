أخبار اليمن : توقعات الأرصاد خلال الـ(24) ساعة

توقعات الأرصاد خلال الـ(24) ساعةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4-8 درجات مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، لحج وحضرموت، وأجزاء من المناطق الصحراوية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8 -15 درجة مئوية.

وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 4 في ذمار، 5.9 في البيضاء، 7.8 في عمران، 8.5 في إب، 9 في صنعاء، 9.8 في تعز.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والتقلبات في درجات الحرارة.