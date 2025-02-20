أخبار اليمن : المقاومة تسلم جثامين أسرى إسرائيليين غداً

المقاومة تسلم جثامين أسرى إسرائيليين غداًأعلنت كتائب القسام وسريا القدس، عن تسليم عدد من جثامين الأسرى الإسرائيليين يوم غدٍ الخميس، في إطار صفقة طوفان الأقصى.

وقال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة إن غدا الخميس سيتم تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وأضاف أن الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة، وذلك "قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت "السرايا" أنها ستفرج غدا "عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشتس".