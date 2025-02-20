أخبار اليمن : الأمم المتحدة: سنواصل عملنا من صنعاء

الأمم المتحدة: سنواصل عملنا من صنعاء
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، أن الأمم المتحدة، ستواصل عملياتها الإنسانية في اليمن.
وقال هارنيس في تصريحات صحفية: "نحن لا نعلق عملياتنا في اليمن، لقد توقفنا في صعدة لأننا لا نملك البيئة التشغيلية اللازمة هناك".
ورفض المسؤول الأممي الاقتراحات بنقل عمليات الأمم المتحدة من صنعاء إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المرتزقة محذرًا من "أن مثل هذه الخطوة ستكلف أرواحًا".
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